Avertizare hidrologică pentru judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. Risc de viituri şi inundaţii

Potrivit specialiştilor, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale.

Avertizarea vizează în special râurile din bazinul hidrografic Bistra – sectorul amonte de staţia hidrometrică Voislova din judeţul Caraş-Severin şi Râul Galben, Cerna, judeţul Hunedoara.

Hidrologii avertizează că pot apărea creşteri de debite şi niveluri care ar putea depăşi cotele de atenţie pe aceste cursuri de apă.

Autorităţile recomandă populaţiei să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vaduri şi să urmărească actualizările transmise prin sistemele de avertizare ale ISU şi Administraţiei Naţionale „Apele Române”.