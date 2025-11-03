Prima pagină » Politic » Zelenski: Ucraina va deschide birouri de export și coproducție de arme la Berlin și Copenhaga

Zelenski: Ucraina va deschide birouri de export și coproducție de arme la Berlin și Copenhaga

Ucraina va deschide birouri la Berlin și Copenhaga pentru exportul și producția comună de arme, ca parte a extinderii industriei sale de apărare.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
03 nov. 2025, 20:37, Politic

Ucraina va înființa birouri pentru exportul de arme și producția comună de arme la Berlin și Copenhaga în acest an, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski.

Kievul vrea să își dezvolte industria internă de apărare cu sprijinul partenerilor occidentali.

Vorbind cu reporterii la Kiev, Zelenski a declarat că dronele navale și sistemele de artilerie se numără printre armele pe care Kievul le-ar putea exporta.

„Este vorba despre coproducția și exportul… armelor pe care ne putem permite să le vindem, pentru a avea mai mulți bani pentru producția noastră internă de articole deficitare pentru care nu avem bani”, a spus el.

Ucraina depinde încă de aliații săi pentru arme precum avioane de vânătoare și sisteme de apărare aeriană, dar a înregistrat progrese în programele sale de drone și rachete.

Zelenski a mai declarat că Ucraina intenționează să lanseze producția în masă a rachetelor sale produse pe plan intern, Flamingo și Ruta, până la sfârșitul acestui an, scrie Reuters.

El a mai spus că o delegație ucraineană va vizita Washingtonul săptămâna viitoare pentru discuții privind un acord legat de dronele dintre Statele Unite și Ucraina.