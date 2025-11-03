Războiul din Ucraina, ziua 1.349. FMI ar putea bloca ajutorul pentru Ucraina din cauza refuzului Belgiei / Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune

FMI ar putea bloca ajutorul pentru Ucraina din cauza refuzului Belgiei

Sprijinul financiar pentru Ucraina este pus în pericol după ce Belgia a refuzat să susțină un împrumut european de 140 de miliarde de euro garantat cu active rusești înghețate.

Blocajul creat la Bruxelles ridică mari semne de întrebare asupra continuării sprijinului Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Kiev, în condițiile în care instituția de la Washington pregătește un nou program de finanțare în valoare de 8 miliarde de dolari, întins pe o perioadă de trei ani. Acesta ar trebui să asigure stabilitatea bugetară a Ucrainei, aflată în plin război, și să confirme pentru investitori că statul rămâne viabil din punct de vedere economic și angajat pe calea reformelor.

Aprobarea acestui program depinde însă de capacitatea Uniunii Europene de a demonstra că poate sprijini financiar Ucraina prin propriul plan de împrumut garantat cu activele rusești înghețate.

Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune

Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune. Este vorba despre rachete de croazieră Storm Shadow care permit ucrainenilor să lanseze atacuri la mare distanță pe teritoriul Rusiei.

Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow, conform unui raport citat de Bloomberg și Sky News. Numărul rachetelor nu a fost specificat. Sursele susțin că noul ajutor militar are rolul de a sprijini Ucraina pe parcursul iernii atunci când rușii ar putea să-și intensifice atacurile.

Ca în jocurile video. Soldații ucraineni primesc puncte pentru uciderea rușilor. Punctele sunt folosite pentru a cumpăra arme mai bune pentru unitatea lor

Sistemul, lansat în urmă cu mai bine de un an, recompensează soldații care realizează lovituri cu puncte care pot fi schimbate pentru a cumpăra mai multe arme într-un magazin online „Amazon pentru război” numit Brave1, care oferă peste 100 de drone diferite, vehicule autonome și alte materiale de război pentru drone. Sistemul are un clasament condus de echipe cu nume precum Achilles și Phoenix.

„A devenit foarte popular în rândul unităților”, a spus Fedorov pentru The Guardian despre acest sistem, care este un exemplu elocvent al automatizării crescânde a războiului. „Toate forțele de apărare știu despre acest lucru și există o competiție pentru puncte, pentru a obține aceste drone, sisteme de război electronic și alte lucruri care să le ajute în luptă. Cu cât omori mai mulți soldați de infanterie, cu atât primești mai multe drone pentru a omorî și mai mulți soldați de infanterie. Acest lucru devine un fel de ciclu care se autoalimentează”.

Numărul victimelor rusești din septembrie este dublu față de cel din octombrie anul trecut, în parte deoarece guvernul de la Kiev a dublat recompensele pentru uciderea soldaților ruși de la șase la 12 puncte, reflectând schimbarea priorităților pe câmpul de luptă.

Atac cu drone ucrainene asupra unui terminal petrolier rusesc

Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia, în seara zilei de 1 noiembrie, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) preluată de Kyiv Independent.

Potrivit SBU, au fost înregistrate cinci atacuri cu drone.

În urma atacurilor, o cisternă a luat foc, iar cel puțin patru debarcadere folosite pentru încărcarea și descărcarea cisternelor au devenit inoperabile.

În plus, clădirile portuare au suferit avarii.

Tuapse e un important centru pentru exporturile de petrol rusesc

Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene a confirmat pe 2 noiembrie că infrastructura petrolieră a portului maritim situat pe coasta Mării Negre, în orașul portuar Tuapse, a fost avariată.

Terminalul din Tuapse este operat de compania petrolieră de stat rusă Rosneft.

Orașul servește drept centru vital pentru exporturile de petrol rusesc, terminalele și infrastructura fiind esențiale pentru logistica energetică a țării.

„Va avea consecințe pe termen lung”

Vorbind în direct în timpul unui teledon național, purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a declarat pe 2 noiembrie că atacul va avea „consecințe pe termen lung” pentru Rusia.

„Acest caz este important și va avea consecințe pe termen destul de lung, deoarece, pe lângă deteriorarea directă a lanțurilor tehnologice implicate în transportul maritim, va exista și o reacție în rândul navigatorilor, adică al companiilor care sunt alimentate direct cu combustibil acolo”, a spus Pletenchuk.

„Acest lucru crește și primele de asigurare. Și, în principiu, acest lucru va descuraja mulți oameni să intre în aceste porturi.”

Trei incendii observate în zona terminalului petrolier

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată un incendiu de amploare izbucnind de la debarcaderul terminalului, situat în largul Mării Negre.

Canalele rusești Telegram, citând rapoarte ale locuitorilor, cel puțin trei incendii au fost observate în zona terminalului petrolier.

Oficialii de la sediul operațiunilor regionale din regiunea Krasnodar au confirmat ulterior că un atac cu drone a provocat daune infrastructurii portuare.

Oficialii au adăugat că suprastructura punții, o navă, clădiri și infrastructura terminalului au fost avariate în atac.

Informațiile preliminare indicau că nu au existat victime, potrivit oficialilor ruși.

Atacuri cu drone au fost raportate în diferite regiuni ale Rusiei

„SBU continuă să atace infrastructura de rafinare a petrolului din Rusia, care oferă inamicului resurse pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Atâta timp cât războiul continuă, flăcările vor continua să ardă puternic la rafinăriile de petrol rusești”, a declarat sursa SBU.

Incendiul are loc pe fondul unui atac mai amplu cu drone ucrainene asupra diferitelor regiuni ale Rusiei.

Explozii și fum au fost raportate în orașul Oriol în urma presupusului atac asupra regiunii Krasnodar.