Zelenski participă online la summitul de Extindere UE de la Bruxelles

Summitul este organizat de Euronews și îi găzduiește, de-o seamă, atât lideri ai Uniunii Europene, cât și conducători ai statelor care au statut de țară candidată la UE.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa în format de videoconferință, potrivit European Pravda.

În cadrul summitului, liderii țărilor candidate care asistă la eveniment vor prezenta progresele înregistrate, dar și provocările întâmpinate pe calea integrării în Uniunea Europeană.

Președintele Consiliului European, António Costa, va participa, de asemenea la eveniment. Summitul se va desfășura în format televizat, iar discuțiile vor fi transmise în direct pe Euronews. Evenimentul va avea loc între orele 14:00 și 17:00, ora Europei Centrale.

În ce stadiu se află Ucraina în cadrul aderării la UE

La începutul lunii octombrie, Rada Supremă a Ucrainei (Parlamentul Ucrainean) a adoptat două proiecte legislative privind integrarea în UE.

De asemenea, la jumătatea lunii septembrie, Bruxelles-ul a evaluat pozitiv reformele Ucrainei în sectorul agricol.