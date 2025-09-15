UE finalizează examinarea ultimului pachet de legi destinat aderării Ucrainei

Pe parcursul a trei zile de întâlniri, Ucraina a prezentat 28 de teme de discuții care au curprins progresul reformei agricole, digitalizarea, sprijinul statului, reglementarea pieței și dezvoltarea sectorului agrar, potrivit Ministerului Economiei, Mediului și al Agriculturii din Ucraina, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit ministerului, acest lucru „demonstrează disponibilitatea Ucrainei de a se integra în politica agricolă comună a UE”.

Delegația din Ucraina a prezentat și nivelul de aliniere a legislației naționale la legislația UE în cinci domenii: structuri financiare și administrative, piețe agricole, politica de calitate, producția ecologică, dar și promovarea produselor agricole.

Potrivit ministerului din Ucraina, „Comisia Europeană a evaluat pozitiv materialele prezentate”.

Capitolul 11, care cuprinde domeniul Agriculturii și dezvoltării rurale, include o serie vastă de norme obligatorii, dintre care majoritatea vor fi aplicate în Ucraina din momentul aderării, fără a fi necesară adoptarea unei legislații suplimentare.

Punerea în aplicare și monitorizarea corespunzătoare a acestor norme sunt considerate esențiale pentru funcționarea politicii agricole comune a UE.