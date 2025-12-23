Ucraina pregătește o lege specială pentru organizarea alegerilor în timpul războiului

Parlamentul Ucrainei a decis formarea unui grup de lucru interpartizan care va redacta o lege unică pentru organizarea alegerilor pe durata legii marțiale.

Inițiativa are scopul de a răspunde preocupărilor tot mai frecvente, venite din interiorul țării și din exterior, legate de funcționarea proceselor democratice în contextul războiului declanșat de Rusia.

Președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk, a spus că acest grup va elabora un cadru legislativ care să permită desfășurarea unor „alegeri sigure și democratice, în care întreaga lume are încredere”, chiar și în condițiile riscurilor de securitate.

Coordonarea acestui grupul de lucru îi va reveni prim-vicepreședintelui Parlamentului, Oleksandr Korniienko.

Din structură vor face parte reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, și inclusiv ai societății civile și ai Comisiei Electorale Centrale.

La un eveniment dedicat Zilei Serviciului Diplomatic al Ucrainei, organizat luni, Ruslan Stefanchuk a precizat că această lege va avea un caracter temporar.

El a mai precizat și că va fi aplicată o singură dată, exclusiv pentru perioada de război.

Acesta a mai spus că este necesară stabilirea unor reguli clare pentru votul soldaților aflați în misiune, al persoanelor strămutate intern, al refugiaților ucraineni din afara țării.

De asemenea, legea aceasta trebuie să trateze situația alegerilor în teritoriile ocupate temporar și rolul observatorilor internaționali.

„Fiecare dintre aceste probleme are o serie întreagă de avantaje și dezavantaje care trebuie analizate cu atenție”, a spus Stefanchuk.

„Trebuie să profităm de cea mai bună experiență globală și să oferim Ucrainei o nouă lege concepută special pentru aceste alegeri.”, a mai spus el.

După încheierea unui eventual scrutin organizat în condiții de război, Ucraina intenționează să revină la cadrul constituțional obișnuit și la actualul Cod Electoral.

Ruslan Stefanchuk a explicat că măsura nu urmărește o schimbare permanentă a sistemului electoral, ci doar reprezintă o soluție excepțională în acest caz.