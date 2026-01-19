Șeful comisiei electorale din Ucraina, despre organizarea alegerilor post-război: Țara se va confrunta cu provocări enorme

Într-un interviu pentru Reuters, Didenko a subliniat că actualizarea listelor electorale din Ucraina, dar și pregătirea alegerilor vor necesita mult timp. Infrastructura țării a suferit pagube însemnate, milioane de ucraineni au fost strămutați sau chiar au plecat din țară, iar registrul electoral nu reflectă schimbările migratorii, mai punctează Didenko.

„Problemele legate de legea electorală sunt foarte complicate în timp de pace în Ucraina: ele nu au fost rezolvate rapid sau ușor. Acum, aceste probleme sunt și mai complicate, deoarece există mult mai multe provocări”, a afirmat Didenko pentru Reuters.

Șeful Comisiei Electorale Centrale din Ucraina a mai subliniat că încetarea focului și condiții sigure pentru alegători sunt condiții prealabile pentru orice vot.

5,8 milioane de refugiați ucraineni în străinătate

Potrivit datelor agenției pentru refugiați a Națiunilor Unite din ianuarie, aproximativ 5,8 milioane de refugiați ucraineni se află în străinătate, majoritatea în Europa. Totuși, nu există o evaluare finală a numărului de alegători din străinătate, pentru că mulți nu și-au actualizat înregistrarea.

„Trebuie să localizăm alegătorii și să creăm infrastructura necesară pentru vot”, a spus Didenko.

Înainte de război, Ucraina avea 102 secții de votare în ambasade și consulate. Dat fiind contextul de acum, numărul lor este insuficient pentru a asigura dreptul de vot al refugiaților, spune Didenko.

Organizarea alegerilor cât mai rapid posibil, în planul de pace în 20 de puncte

În contextul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului, președintele SUA, Donald Trump, a cerut Ucrainei să organizeze alegeri. Totuși, cât timp legea marțială se află în vigoare, nu poate fi organizat niciun scrutin.

Organizarea alegerilor cât mai curând posibil face parte dintr-un cadru de pace în 20 de puncte, plan la care negociatorii ucraineni și americani au lucrat în ultimele luni pentru a-l finaliza.

Sub presiunea lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna trecută că este gata să organizeze alegeri dacă SUA și alți aliați pot asigura securitatea votului.

Ultimele alegeri în Ucraina, în 2019

Ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare în Ucraina au avut loc în anul 2019, atunci când Zelenski a și devenit președintele țării, cu o majoritate covârșitoare.

La scrutinul prezidențial din 2019, aproape 19 milioane de persoane și-au exprimat votul din totalul de 30 de milioane de alegători înregistrați. Cel puțin 20% dintre aceștia locuiau în părți ale Ucrainei ocupate acum de Rusia, arată datele dinainte de război.

Mandatul de cinci ani al lui Zelenski a expirat în 2024, iar Rusia a pus la îndoială legitimitatea sa, dar aliații Kievului au respins afirmațiile Moscovei, iar popularitatea lui Zelenski în rândul electoratului ucrainean este ridicată.