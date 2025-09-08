Ucraina, în „ultima etapă” a procesului de evaluare a legislației pentru integrarea în UE

Oficialul din Ucraina a anunțat pe Facebook că procedura de evaluare se apropie de sfârșit.

Ucraina a inițiat discuții cu Comisia Europeană privind Clusterul 5 referitor la resurse, agricultură, dar și politica de coeziune. Acesta este ultimul pachet legislativ care încă așteaptă să fie evaluat de UE.

Oficialul ucrainean a precizat că Clusterul 5 „reprezintă cel mai sensibil subiect de negocieri”.

„Astăzi discutăm despre politica agricolă: sprijinul acordat fermierilor, dezvoltarea zonelor rurale, sistemele de control și administrare. În spatele aspectelor tehnice se ascund numeroase aspecte politice, pe care le-am resimțit foarte acut în ultimii ani. Vulnerabilitatea fermierilor ucraineni și europeni face ca problemele agricole să fie cele mai sensibile din punct de vedere politic”, a declarat Taras Kachka, premierul adjunct pentru Integrare Europeană și Trans-Atlantică din Ucraina, citat de European Pravda.

Oficialul a precizat că este „important să fie implicate toate părțile interesate”, dar și să existe „înțelegere reciprocă”.

„Succesul negocierilor va însemna o integrare cu UE care ne va transforma împreună în cel mai puternic actor din sistemul alimentar global. Cred că acest lucru este posibil”, a precizat premierul adjunct, Taras Kachka.

În iulie, Ucraina a finalizat evaluarea celui de-al patrulea grup de măsuri pentru pregătirea negocierilor de aderare la UE.