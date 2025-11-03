Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune

Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow, conform unui raport citat de Bloomberg și Sky News. Numărul rachetelor nu a fost specificat. Sursele susțin că noul ajutor militar are rolul de a sprijini Ucraina pe parcursul iernii atunci când rușii ar putea să-și intensifice atacurile.

Informația apare după ce președintele american Donald Trump a declarat că în prezent nu ia în considerare trimiterea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina.

Rachetele Storm Shadow cu rază lungă de acțiune, care costă fiecare aproximativ 2 milioane de lire sterline, au mai fost folosite de ucraineni și au avut efecte devastatoare. În Marea Neagră, ucrainenii au scufundat sau avariat mai multe nave rusești și în Rusia au lovit o uzină chimică.