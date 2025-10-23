Zelenski solicită prioritate pe lista livrărilor de sisteme Patriot

Motivul este acela că Ucraina se află în războiul cu Rusia. Îndemnul a fost adresat de Zelenski, miercuri, cu prilejul unui discurs la Summitul Consiliul European din Bruxelles, eveniment la care ia parte și președintele României, Nicușor Dan.

„Am discutat cu guvernul SUA și cu companiile din domeniul Apărării despre sistemele Patriot. Chiar dacă plătim pentru aceste sisteme și chiar dacă plătim pentru astfel de rachete, iar Europa plătește, există totuși o listă de așteptare, iar unele țări sunt înaintea noastră; unele țări au deja sisteme Patriot. Dar, din fericire, ele nu au nevoie să le utilizeze așa cum avem noi nevoie, și sugerăm schimbarea ordinii”, a declarat Zelenski, citat de Interfax-Ukraine.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina ar putea primi sistemele acum și este pregătită să le returneze sau să le înlocuiască atunci când va veni rândul său pe lista cu livrări.

Președintele a solicitat, de asemenea, partenerilor să se concentreze asupra programului PURL în luna noiembrie.

„Vă rog să accelerăm acest proces și solicit și altor țări, celor care nu sunt încă în program, să se alăture. PURL nu numai că ajută Ucraina, ci contribuie și la menținerea interesului Statelor Unite în Europa și arată Americii că Europa își aduce contribuția”, a declarat Zelenski.