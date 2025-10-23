Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Suntem mult mai puternici economic decât Rusia

Nicușor Dan: Suntem mult mai puternici economic decât Rusia

Andreea Tobias
23 oct. 2025, 11:29, Politic

Întrebat, joi, despre afirmația șefului Statului Major din Armata Franței, Fabien Mandon, că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata din Franța a fost „să fie pregătită pentru un șoc în trei, patru ani” în fața Rusiei, „care poate fi tentată să continue războiul” în Europa, Nicușor Dan a răspuns că nu e o noutate.

„Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”, a afirmat președintele.

Dan a adăugat că, pentru moment, mesajul său este că oamenii „să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că dacă ne pregătim, nu există acest pericol”.