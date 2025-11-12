Alexandru Nazare va participa joi la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles. Se va adopta decizia privind PNRR revizuit al României

Alexandru Nazare, va participa, joi, 13 noiembrie, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles. În cadrul acestei reuniuni urmează să fie adoptată decizia privind PNRR revizuit al României.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare va urmări, în cadrul reuniunii, un set de obiective cheie pentru stabilizarea poziției României în spațiul economic european. Pe agenda discuțiilor se află teme majore precum consolidarea economiei, dar și reforma vamală. Unul dintre cele mai importante rezultate așteptate va fi adoptarea Deciziei Consiliului privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit al României.

Agenda ministrului Nazare include participarea la mic dejunul de lucru organizat în prezența Președintelui Băncii Europene de Investiții și a Directorului General al Mecanismului European de Stabilitate, participarea la Dialogul ministerial UE–Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), participarea la Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

În luna octombrie, Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, după trei luni de negocieri intense. În acest sens, Autostrada A7 primește 2,17 miliarde de euro în granturi, iar cele opt spitale noi și 1.200 de ambulanțe rămân în PNRR.