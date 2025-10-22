Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane și le-a trimis în diverse „misiuni”

Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia au făcut miercuri șapte percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Un bărbat care s-a dat drept angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate, a recrutat mai multe persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-au retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, alții pasionați de arme de foc care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil.

Cum se prezenta falsul „căpitan”

Acesta s-ar fi prezentat drept căpitan SRI, ce are sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Persoanele recrutate au fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, pe tot parcursul acestora fiind utilizate diferite metode care le-au întărit convingerea că suspectul este ofițer al structurii de informații.

Ulterior, persoanelor acceptate li s-au înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr. De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-a solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-au pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, suspectul a închiriat mijloace de transport, pe care a montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

Au efectuat multiple „misiuni”

Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a suspectului, șase dintre persoanele recrutate, cercetate în prezenta cauză în calitate de suspecți, au participat în mai multe pretinse misiuni pe raza județelor Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și a municipiului București, care au presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, au interacționat și au relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune.

Procurorii și polițiștii vor pune în aplicare și mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul DIICOT Alba Iulia.