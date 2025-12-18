Un cadou pe cer înainte de Crăciun, vizibil și din România

Cea mai recentă ploaie importantă de meteori a anului, cunoscută sub numele de „urside”, atinge în aceste zile punctul maxim. Fenomenul aduce dâre luminoase pe cerul nopții și în orele dimineții, chiar înainte de Crăciun. Deși este mai discretă decât alte ploi de meteori celebre, specialiștii spun că fenomenul merită urmărit.

Stele căzătoare înainte de Crăciun

Ursidele sunt vizibile din emisfera nordică, ceea ce înseamnă că pot fi observate și din România. Ploaia de stele căzătoare atinge apogeul în noaptea de duminică spre luni. Spectacolul poate fi observat până pe 26 decembrie, cu condiția ca cerul să fie senin. În zonele rurale sau la marginea orașelor, unde poluarea luminoasă este redusă, șansele de a le vedea cresc semnificativ.

Potrivit Societății Americane de Meteoristică, citată de Associated Press, în perioada de maxim pot fi observați, în mod obișnuit, între cinci și zece meteori pe oră. În anumite momente, ritmul poate crește până la aproximativ 25 de meteori pe oră.

Lumina Lunii nu va afecta spectacolul

Intensitatea fenomenului depinde atât de cantitatea de resturi cosmice, cât și de luminozitatea Lunii. Anul acesta, cu Luna aflată într-o fază de seceră în creștere, cerul nopții va fi puțin luminat, iar vizibilitatea va fi bună.

„Cu cât cerul este mai întunecat, cu atât spectacolul va fi mai bun”, a explicat astronomul Peter Brown, de la Western University din Canada. Specialistul a subliniat importanța evitării luminilor artificiale.

De unde vin ursidele

Meteori pot apărea pe întreg cerul, însă toate dârele luminoase par să pornească dintr-un punct comun. Acesta este situat în apropierea constelației Ursa Mică (Carul Mic), în zona Stelei Polare, reperul cerului nordic. Efectul este unul de perspectivă și creează impresia că „stelele căzătoare” se nasc din același loc, deși ele traversează atmosfera în direcții diferite.

Fenomenul își are originea în cometa 8P/Tuttle, care, la fiecare trecere pe lângă Soare, lasă în urmă un nor de particule de praf și fragmente de rocă. Atunci când Pământul intersectează acest traseu cosmic, resturile pătrund în atmosferă cu viteze extrem de mari și ard complet. Astfel, desenează pe cer acele dâre efemere de lumină care dau naștere spectacolului cunoscut popular drept „stele căzătoare”.

Mic ghid pentru acest cadou

Deși fiecare meteor strălucește doar pentru o fracțiune de secundă, împreună ele transformă cerul nopții într-un adevărat spectacol natural, oferit gratuit tuturor celor care au răbdarea să privească spre stele.

Pentru românii care vor să se bucure de acest „cadou pe cer” înainte de Crăciun, recomandarea specialiștilor este simplă: haine groase, un loc întunecat, răbdare și evitarea ecranelor telefoanelor mobile, pentru ca ochii să se adapteze mai ușor la întuneric.

La mijlocul lunii decembrie, geminidele au oferit un spectacol astronomic deosebit, cu zeci de stele căzătoare pe oră.