Sondaj CURS: 35% din români ar vota AUR dacă s-ar organiza alegeri săptămâna viitoare / 49% ar susține posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan

Sondajul „ipotetic” a fost realizat pe un eșantion de 1036 de respondenți adulți din toată țara, prin intermediul unor interviuri, desfășurate în perioada 14 – 26 octombrie. Marja de eroare a sondajului este de ±3%, iar nivelul de încredere este de 95%.

Dintre toți cei peste 1000 de români chestionați, un procent de 35% dintre ei ar vota AUR dacă ar exista din nou alegeri Parlamentare. Alți 24% din aceștia ar vota cu PSD, iar restul de 15% ar vota cu PNL.

Un procent de 10% din voturile presupușilor alegători a obținut USR, iar 7% din intențiile de vot ale cetățenilor chestionați au fost obținute de POT. Dintre susținătorii POT, cei mai mulți sunt tineri și neafiliați politic.

Un procent de 4% din intențiile de vot ale electoratului a fost obținut, în egală măsură, de UDMR și SOS România, iar celelalte formațiuni au reușit să obțină un procent de 1% din intențiile de vot ale cetățenilor.

Potrivit sondajului „ipotetic” realizat de CURS, „principalele partide au parte de o stabilitate a competiției, iar ascensiunea unei noi formațiuni care atrage votanții nehotărâți și tineri”.

Cetățenii au fost întrebați și de președintele Nicușor Dan

În contextul discuțiilor recente despre posibila suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, 49% dintre respondenți au declarat că ar susține, într-o anumită măsură, această idee, în timp ce 41% dintre ei se opun, iar un procent de 10% nu au o opinie.

Mai exact, 22% dintre români declară că susțin puternic suspendarea președintelui Nicușor Dan, un alt procent de 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic, arată rezultatele sondajului publicat de CURS.

Potrivit sondajului, subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului.

Ce cred cetățenii despre anularea alegerilor?

Întrebați despre trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituționale, un procent de 22% dintre respondenți cred că există dovezi suficiente pentru aceste acuzații, în timp ce 37% dintre ei consideră că dovezile sunt insuficiente, iar alți 37% spun că nu dețin suficiente informații pentru a se pronunța.

Rezultatele sugerează că o mare parte a publicului nu are încă o opinie clară în privința cazului, ceea ce indică incertitudine și prudență în evaluarea informațiilor juridice și mediatice.