Nicușor Dan a izbucnit în râs când a fost întrebat despre o posibilă desemnare a lui Călin Georgescu ca premier

Președintele Nicușor Dan a vorbit după discursul susținut la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă despre situația coaliției de guvernare și despre tensiunile apărute între liderii PSD, PNL și USR.

Întrebat de jurnaliști dacă actuala coaliție mai rezistă în contextul schimburilor de replici dintre liderii politici, șeful statului a declarat că „avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”.

Un moment mai amuzant a fost atunci când președintele a fost întrebat ce s-ar întâmpla în cazul unei eventuale demisii a premierului Ilie Bolojan.

Întrebat care sunt șansele ca Călin Georgescu să fie nominalizat în funcția de prim-ministru, Nicușor Dan a izbucnit în hohote de râs, răspunzând, după câteva momente, vizibil amuzat: „Nu există această alternativă. Nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de parlament și în această conjunctură lucrăm”.