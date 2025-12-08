Opoziția bulgară critică și al doilea proiect de buget al Guvernului: „De aruncat la gunoi!”

Guvernul bulgar se confruntă cu critici severe din partea alianței pro-europene „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”. Potrivit Novinite, liderii săi susțin că a doua variantă a bugetului de stat este „și mai proastă decât prima” și ar trebui retrasă imediat.

Buget fără creșteri în sănătate

Oponenții executivului acuză o încercare de a „păcăli populația” prin amânarea pentru 2027 a două măsuri considerate sensibile. Ei fac referire la creșterea contribuțiilor la pensii și introducerea taxei pe dividende. „În loc să repare greșelile, au creat scandaluri noi”, transmit reprezentanții alianței.

Cea mai dură critică vizează sistemul medical. „Banii pentru medicii și asistentele tinere au dispărut. Cele 260 de milioane de euro promise de cinci ori au fost scoase din nou din buget. Niciun leu pentru asistente, niciun leu pentru restul angajaților din sănătate”, spune opoziția, acuzând presiunile spitalelor private asupra guvernării.

Creșteri în administrație și justiție

În timp ce majorările salariale din domeniul sănătății nu mai apar în proiectul de buget, o altă categorie primește creșteri importante. „Salariile la Consiliul Superior al Magistraturii cresc de la 24.000 de leva (aproximativ 12.250 euro) la 30.000 de leva (15.300 euro) lunar. Pentru remunerațiile din instanțe și procuratură, deja printre cele mai mari din Europa, creșterea este de aproape 14%”, atrage atenția opoziția.

De asemenea, cresc semnificativ sumele pentru funcționarea aparatului administrativ, deși bugetul anterior majorase deja această zonă cu 20%. „Vom da cu 700 de milioane de leva mai mult pe hârtie igienică și reparații, dar nu 260 de milioane pentru salariile din sănătate. Acestea sunt prioritățile acestei coaliții”, acuză opoziția.

Opoziția cere demisia Guvernului înainte de moțiune

Un alt punct contestat este „inventarea” a 300 de milioane de euro din vânzarea certificatelor de carbon. „Cum au apărut brusc aceste venituri… poate doar Temenuzhka Petkova poate explica”. Petkova este ministrul de finanțe al Bulgariei din ianuarie 2025, responsabilă cu elaborarea bugetului de stat.

„Este evident că nu puteți conduce această țară. Demisionați înainte de ziua de miercuri. Nu lăsați piața publică să vă măture afară!”

Vineri, opoziția din Bulgaria a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Rosen Zhelyazkov. Votul moțiunii este așteptat miercuri, în paralel cu un nou protest anunțat în capitală.