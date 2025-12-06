Prima pagină » Social » Hunedoara: Doi foști soți s-au bătut în școala în care învață fata lor

Hunedoara: Doi foști soți s-au bătut în școala în care învață fata lor

Polițiștii din Hunedoara fac cercetări pentru violență în familie după ce un bărbat a fost agresat de fosta soție chiar în școala în care învață fata lor.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 09:30, Social

Un bărbat de 48 de ani din Hunedoara a sesizat vineri polițiștii, după ce fosta sa soție, o femeie de 47 de ani, s-ar fi prezentat la o școală din oraș, unde învață fiica lor minoră, de 8 ani, și ar fi provocat un scandal.

Bărbatul s-ar fi dus la școală să își ia fiica, moment în care între el și fosta soție ar fi izbucnit un conflict verbal, în timpul căruia femeia l-ar fi agresat fizic.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii de 47 de ani, căreia i-a fost montat și un sistem electronic de supraveghere.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

