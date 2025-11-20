Pană de curent la Paris. Zeci de mii de locuințe au fost afectate

O pană de curent a afectat joi dimineață mai multe zone din Paris, iar operatorul francez RTE a pus incidentul pe seama unei defecțiuni tehnice la stația electrică Issy-les-Moulineaux, aflată la sud-vest de capitală, relatează Reuters.

170.000 de locuințe afectate

Originea exactă a incidentului rămâne necunoscută, iar investigațiile sunt în curs, a precizat un purtător de cuvânt al RTE.

Pana, care a întrerupt temporar circulația unor linii de metrou și trenuri suburbane, a lăsat inițial aproximativ 170.000 de locuințe fără electricitate începând cu ora locală 06:38.

Întreruperea alimentării a durat aproximativ cinci minute, însă câteva mii de gospodării continuă să fie afectate, conform Le Parisien.

Pe lângă numeroase locuințe, pana de curent a oprit și funcționarea semafoarelor și a iluminatului stradal. De asemenea, câteva linii de metrou și trenuri suburbane au fost suspendate temporar.

Operatorul a prezentat scuze pentru disconfortul creat consumatorilor.