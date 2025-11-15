Accident grav pe DN 14, în Sibiu, între două mașini și un microbuz. Trei bărbați au ajuns la spital

Polițiștii rutieri intervin la un accident produs pe DN 14, km 80 + 300 de metri, în afara localității Laslea. În accident au fost implicate două autoturisme și un microbuz.

Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Mediaș – Sighișoara, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Sighișoara a pierdut controlului direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens, unde a lovit un autoturism condus de o femeie de 29 de ani, din Sighișoara și cu un microbuz transport persoane, condus de un bărbat de 31 de ani, din județul Brașov. În microbuz se aflau patru persoane.

În urma accidentului, trei bărbați de 25, 38 și 54 de ani, toți din județul Brașov, pasageri în microbuz, au fost răniți, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul în zonă este blocat total.