Explozie într-un bloc din Bistrița. 17 persoane evacuate

UPDATE: ISU Bistrița Năsăud a anunțat că nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor efectuate cu detectoare.

În apartamentul în care s-a produs explozia a fost identificată o persoană de vârstă înaintată, conștientă și cooperantă. Victima a fost evaluată medical la fața locului și transportată ulterior la UPU SMURD Bistrița de echipajul de terapie intensivă mobilă.

„Ca urmare a exploziei de pe strada Rodnei din municipiul Bistrița, la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adus în această dimineață, la ora 6:44, un bărbat în vârstă de 77 de ani, prezentând puseu hipertensiv și cefalee, fără semne de traumă sau leziuni. Acesta afirmă că era la domiciliu, dormea și a fost trezit de o bubuitură puternică. Precizează că nu a simțit miros de gaz sau alte substanțe. Bărbatul este stabil hemodinamic, cooperant și se află în curs de investigații medicale”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

În total, din bloc au fost evacuate 17 persoane, printre care și un copil. Pentru a preveni hipotermia, un microbuz al ISU Bistrița a fost trimis la fața locului pentru sprijinul persoanelor evacuate. Pe parcursul dimineții toate persoanele s-au întors în locuințe.

Pagubele materiale sunt ferestre sparte si elemente de mobilier desprinse în interiorul apartamentului unde s-a produs explozia. Cauza probabilă care a dus la producerea exploziei este in curs de stabilire, a precizat ISU.

Știrea inițială: ISU Bistrița-Năsăud anunță că „pompierii militari intervin cu o autospecială de stins incendii, o autospecială de lucru la înălțime, o autospecială multirisc, o autospecială de descarcerare, o ambulanța SMURD, ambulanța de terapie intensivă mobilă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean”.

Misiunea se desfășoară pe strada Rodnei, în municipiul Bistrița. Explozia s-a produs la etajul doi. Posibil, este vorba despre o acumulare de gaze naturale.

Din primele informații nu sunt victime și toate persoanelor din bloc s-au evacuat, a precizat ISU.