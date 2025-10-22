Aeroporturile Capitalei sunt pregătite pentru sezonul de iarnă

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a organizat, miercuri, la Aeroportul Henri Coandă, tradiţionala revistă de front a utilajelor speciale pentru intervenţii pe timp de iarnă.

Evenimentul a avut scopul de a verifica pregătirea tehnicii şi a echipelor care vor acţiona pentru deszăpezirea şi degivrarea pistelor, platformelor şi căilor de rulare ale celor două aeroporturi ale Capitalei.

În cadrul acţiunii au fost prezentate utilajele multifuncţionale care vor fi folosite în sezonul rece: agregate compacte capabile să intervină la viteze de până la 50 km/h, utilaje speciale pentru zonele de sub aeronave, freze de mare putere pentru îndepărtarea zăpezii acumulate şi motofreze rapide pentru curăţarea suprafeţelor de rulare.

În total, CNAB are pregătite 58 de utilaje performante care pot interveni în orice moment, în funcţie de condiţiile meteorologice.

Reprezentanţii companiei au precizat că această revistă de front face parte din programul anual de pregătire pentru iarnă, ce include şi consultări cu toţi partenerii implicaţi în operarea aeroporturilor, companii aeriene, firme de handling, ROMATSA şi colaboratori contractuali.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti dispune de tehnica şi personalul specializat necesar pentru a asigura operarea în deplină siguranţă a aeronavelor, pe întreaga durată a sezonului rece”, au transmis reprezentanţii CNAB.