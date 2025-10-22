Fifor, către Turcan: Lăsați baletul mediatic și haideți să facem o lege care să treacă de Curte

„Ministra responsabilă de pierderea unor valori inestimabile ale patrimoniului românesc, nimeni alta decât celebra doamnă Turcan, vorbește astăzi despre responsabilitate. Poate n-ar fi rău, doamnă Turcan, să fugiti în munți și să vă ascundeți un timp de rușine, poate vă regăsiți măcar simțul ridicolului pierdut odată cu coiful dacic. Să îndrăzniți să insinuați că judecătorii Curții Constituționale pot fi manevrați politic este un atac grav la ordinea constituțională a statului român. Să înțelegem că asta a făcut și face PNL cu cei nominalizați de el? Dacă da, atunci explicați public. Dacă nu, opriți acest joc periculos care decredibilizează instituțiile fundamentale ale României în momente atât de complicate”, scrie pe Facebook Mihai Fifor.

Fifor îi cere Ralucăi Turcan „să ceară premierului câteva explicaţii” privind decizia executivului de a-şi asuma răspunderea pe anumite proiecte de lege, afirmând că premierul ar fi forţat asumarea „ştiind perfect că legea va pica”, în ciuda avertismentelor şi a avizelor nefavorabile. Deputatul PSD cataloghează gesturile PNL drept „fumigene” şi acuză că ele subminează instituţiile fundamentale ale statului şi decredibilizează coaliţia, în timp ce românii se confruntă cu dificultăţi sociale în prag de iarnă.

Fifor: PSD nu poate accepta jocul cinic al premierului

„PSD nu poate accepta jocul acesta ipocrit și cinic al premierului. E momentul să arătăm românilor că facem dreptate. Așa că, doamnă Turcan, lăsați baletul mediatic și haideți să facem o lege care să treacă de Curte, așa cum propunea ieri președintele Sorin Grindeanu. Iar dumneavoastră, când mai apăreți public, ați face bine să purtați pe cap coiful dacic și să aveți în mâini brățările dacice. Chit că ați fi un spectacol hilar…. Dar, cine știe, poate atunci veți înțelege pe deplin propria dumneavoastră zicere devenită celebră: . Adică așa cam cum arată și România în zodia Bolojan”, încheie Fifor.

Raluca Turcan l-a acuzat miercuri pe Sorin Grindeanu că ar avea informații „pe surse” din interiorul Curții Constituționale, după ce acesta a afirmat că reforma pensiilor magistraților ar fi fost respinsă pe fond de CCR.