Raluca Turcan, despre plângerea magistraților împotriva Oanei Gheorghiu: E grav faptul că CSM a ajuns să vorbească la unison cu PSD

„CSM a tergiversat să dea un aviz pe pensiile speciale, dar s-a autosesizat imediat pentru o declarație politică. CSM practica un dublu standard îngrijorător, care subminează încrederea publică într-o instituție-cheie pentru democrația românească. Justiția este chemată prin Constituție să apere libertatea de exprimare, nu să o submineze”, se arată în mesajul publicat de Turcan.

Ea acuză și faptul că plângerea ar avea poziții asemănătoare cu PSD.

„E grav și faptul că CSM a ajuns să vorbească la unison cu PSD. Această reacție pare să urmeze linia de comunicare a PSD și a lui Sorin Grindeanu, care au avut poziții similare – o confuzie periculoasă între actul de justiție și interesul politic. În loc să se alinieze la discursul de partid, CSM ar trebui să se preocupe de responsabilitatea reală: integritatea sistemului și echitatea în aplicarea legii”, a mai scris Turcan.

Ea a mai precizat că justiția nu ar trebui să devină un instrument de intimidare pentru opinii. De asemenea, deputata PNL acuză că gestul reprezintă un precedent periculos.

„Când justiția devine instrument de intimidare pentru opinii, pierdem tocmai esența libertății pe care Constituția o garantează. România are nevoie de instituții ferme, dar și de discernământ – nu de reacții comandate și reflexe politice ale unor instituții care nu au voie să facă politică.

Gestul CSM, un precedent periculos, acuză Turcanu

Gestul CSM reprezintă un precedent periculos, iar ministrul Justiției, membru al CSM, este dator să clarifice cum a fost posibil ca acest organism să intimideze prin plângeri penale un membru al Guvernului României”, a conchis Turcan.