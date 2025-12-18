Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector

Primarul ales al Municipiului București, Ciprian Ciucu, va prelua coordonarea PNL București, urmând să realizeze o analiză a organizațiilor liberale din sectoarele 2, 3, 4 și 5, până la finalul lunii ianuarie 2026. Decizia a fost luată joi, 18 decembrie 2025, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Potrivit hotărârii conducerii liberale, Ciprian Ciucu va coordona și grupul PNL din Consiliul General al Municipiului București, primind totodată mandat politic pentru a negocia cu celelalte partide la nivelul Capitalei. Analiza anunțată vizează eficientizarea activității organizațiilor de sector și formularea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

În aceeași ședință, Biroul Politic Național al PNL a validat acordul convenit miercuri în Coaliția de guvernare, document care prevede un pachet de reforme administrative și economice. Printre măsurile asumate se numără reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază, precum și menținerea deciziei anterioare privind administrația publică locală.

Acordul mai prevede angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administrației publice, reducerea subvențiilor acordate partidelor politice și a sumelor forfetare ale parlamentarilor, scăderea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia în 2027, creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, precum și includerea unor măsuri de stimulare economică în bugetul de stat pentru anul 2026.

Totodată, PNL a agreat reducerea numărului de parlamentari cu 13%, în baza datelor ultimului recensământ al populației, măsură inclusă în angajamentele politice ale actualei coaliții de guvernare.