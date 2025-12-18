Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector

Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector

Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector, după decizia de joi a Biroului Politic Național al PNL.
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector
Sursa foto: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
18 dec. 2025, 16:55, Politic

Primarul ales al Municipiului București, Ciprian Ciucu, va prelua coordonarea PNL București, urmând să realizeze o analiză a organizațiilor liberale din sectoarele 2, 3, 4 și 5, până la finalul lunii ianuarie 2026. Decizia a fost luată joi, 18 decembrie 2025, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Potrivit hotărârii conducerii liberale, Ciprian Ciucu va coordona și grupul PNL din Consiliul General al Municipiului București, primind totodată mandat politic pentru a negocia cu celelalte partide la nivelul Capitalei. Analiza anunțată vizează eficientizarea activității organizațiilor de sector și formularea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

În aceeași ședință, Biroul Politic Național al PNL a validat acordul convenit miercuri în Coaliția de guvernare, document care prevede un pachet de reforme administrative și economice. Printre măsurile asumate se numără reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază, precum și menținerea deciziei anterioare privind administrația publică locală.

Acordul mai prevede angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administrației publice, reducerea subvențiilor acordate partidelor politice și a sumelor forfetare ale parlamentarilor, scăderea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia în 2027, creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, precum și includerea unor măsuri de stimulare economică în bugetul de stat pentru anul 2026.

Totodată, PNL a agreat reducerea numărului de parlamentari cu 13%, în baza datelor ultimului recensământ al populației, măsură inclusă în angajamentele politice ale actualei coaliții de guvernare.

Citește și

Recomandarea video

Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
Libertatea
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026! Ce îi așteaptă pe români, încă din luna ianuarie
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor