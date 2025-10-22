Proiectul pensiilor speciale de la CCR ar avea și probleme de conținut, spune Grindeanu

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că proiectul Guvernului ar fi fost respins și din cauza problemelor de conținut.

„Înțeleg, pe surse, că proiectul dacă ar fi trecut de primul pas, ar fi avut obiecții și pe fond”, a declarat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a explicat de ce a plecat din ședința de marți a coaliției.

„Lipsa dialogului m-a făcut să vin cu această soluție Am primit o doză mare de orgoliu și transmisii live în timpul ședinței”, a mai spus Grindeanu referindu-se la faptul că informația privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost aflată de jurnaliști la un minut după luarea deciziei.

PSD a propus formarea unui grup care să realizeze un nou proiect al legii pensiilor speciale. Propunerea a fost respinsă de ceilalți membri ai coaliției.