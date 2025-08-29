Amendă usturătoare aplicată de Garda de Mediu Buzău unor persoane pentru 100 de tone de moloz îngropat

În urma unei solicitări înaintate de IPJ Buzău și IPJ Constanța, comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzău au participat la o acțiune de identificare a unor deșeuri rezultate din activități de construcții ce au fost îngropate pe un teren neîngrădit în suprafață de aproape 5 000 de metri pătrați 4889 mp din localitatea Berca, ce aparținea unei persoane fizice.

Polițiștii și comisarii de mediu au constatat astfel, că au fost îngropate pe acest teren, pe o suprafață de aproximativ 100 mp și 2 m adâncime, în jur de 100 de tone deșeuri de construcții periculoase și nepericuloase, de către persoana fizică care le-a și transportat.

„În urma controlului efectuat de comisari, s-a stabilit că deșeurile rezultate din construcții și demolări provin de la efectuarea unor lucrări de execuție, reparații curente la un imobil amplasat în Municipiul Buzău.

Astfel, comisarii din cadrul GNM – CJ Buzău au verificat, atât documentele deținute de generatorul de deșeuri din construcții (societate care efectua lucrări de construcții), cât și de transportatorul deșeurilor și au constatat, că nu au fost respectate prevederile legale referitoare la deținerea actelor de reglementare”, a transmis Garda de Mediu Buzău.

Pentru neconformitățile constatate, au fost aplicate contravenienților 6 sancțiuni contravenționale – amenzi, în valoare totală de 97.500 lei. Totodată, au fost stabilite măsuri de remediere a deficiențelor constatate.