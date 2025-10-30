Exces de zel? Jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul comemorării de la Colectiv. ONG „Corupția Ucide”: „Nesimțire și prostie agresivă”

Potrivit informațiilor făcute publice chiar de Marian Rădună pe Facebook, acesta a primit procesul-verbal de contravenție la finalul acțiunii. Acesta a comentat ironic situația: „Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!”. Postarea a fost însoțită de fotografia procesului verbal al sancțiunii.

Foto: Mihai Munteanu

Contactat pentru un punct de vedere acesta a precizat că amenda este pentru că „s-a depășit ora de comemorare”. El a precizat că contravenția este nelegală și forțele de ordine prezente acolo „nu cunoșteau legea”.

Evenimentul a avut loc la împlinirea unui deceniu de la incendiul din 30 octombrie 2015, soldat cu 65 de morți și zeci de răniți, și a constat într-un marș și un moment de reculegere la locul fostului club Colectiv.

Sancțiunea, exces de jel?

Sancțiunea a ridicat rapid semne de întrebare, cu numeroase reacții pe rețelele de socializare.

„Iata ca dupa 10 ani institutiile statului isi fac treaba. Sa nu mai comentam aiurea”, a comentat ironic un utlizator.

Măsura a fost criticată public de organizația non-guvernamentală „Corupția Ucide”, implicată în mobilizarea civică pentru păstrarea memoriei victimelor. ONG-ul a acuzat Jandarmeria de „nesimțire și prostie agresivă” și a susținut că forțele de ordine ar fi fost „deranjate” de faptul că acțiunea a fost una de comemorare, „nu un protest suveranist”.

„Jandarmii l-au amendat pe activistul Marian Rădună pentru că manifestația a depășit ora 23:00, oră stipulată în protocol. Deși, potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări nu ai obligația să notifici autoritățile, cu atât mai puțin să închei un protocol. Marian și-a luat acest angajament din bun simț, iar la sfârșitul serii s-a trezit cu o amendă de 3000 de lei. Mentalitate și atitudine marca Jandarmeria Română. Rușinos”, a transmis organizația.

Deocamdată, Jandarmeria nu a transmis public alte detalii privind criteriile pe baza cărora a fost stabilit cuantumul amenzii.

De asemenea, activistul a transmis că va depune în instanță contestație față de sancțiunea primită.

Marian Rădună este cunoscut pentru implicarea în acțiuni civice și pentru organizarea de evenimente publice legate de tragedia Colectiv.