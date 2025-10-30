Zece ani de la tragedia din Colectiv: Marș de comemorare organizat în București

Persoane participa la comemorarea victimelor incendiului de la clubul Colectiv, la 7 ani de la tragedie, in Bucuresti, duminica, 30 octombrie 2022. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

Mai multe organizații civice organizează, joi, un marș pentru comemorarea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu pierderea a 65 de vieți.

Evenimentul va începe în Piața Universității la ora 18:00, urmând ca la ora 19:00 să se pornească în marș spre Clubul Colectiv, acolo unde în urmă cu zece ani s-a produs tragedia.

„10 ani mai târziu, corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși. (…) Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm. Pe 30 octombrie, ieșim din nou în stradă”, se arată în mesajul organizatorilor, postat pe pagina de Facebook a evenimentului.

În primăvara acestui an, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul din Bucureşti. Dosarul a fost clasat în vara anului 2024 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Tragedia din Clubul Colectiv s-a petrecut în noaptea de 30 octombrie 2015, în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity. Incendiul a pornit din cauza unor artificii montate pe un suport situat lângă stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena. Focul s-a extins rapid la tavan, iar flacăra a devenit violentă. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, ulterior numărul victimelor ajungând la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un an şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.