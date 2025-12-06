Prima pagină » Social » Comemorare pentru Ionuț Anghel, băiețelul de 4 ani ucis de o haită de câini cu doisprezece ani în urmă

La doisprezece ani după tragedia care a cutremurat Bucureștiul, familia lui Ionuț Anghel anunță o nouă comemorare dedicată băiețelului de patru ani ucis de câini pe un teren viran lângă Parcul Tei. Evenimentul din 2025 readuce în prim-plan un caz care a schimbat legislația și a lăsat urme adânci în societate.
06 dec. 2025, 13:20, Social

În 6 decembrie 2025 are loc evenimentul „Lumină pentru Ionuț”, organizat de mama copilului la statuia ridicată în memoria lui, în cimitirul Sfânta Vineri. Întâlnirea este programată între orele 11:00 și 16:00, iar scopul este de a păstra vie amintirea tragediei care a marcat o țară întreagă.

Familia spune că dorește ca oamenii să își amintească nu doar de pierderea lor, ci și de consecințele dramatice ale neglijenței, insistând ca astfel de evenimente să nu se mai repete.

Tragedia din 2013

Pe 2 septembrie 2013, Ionuț, un copil de patru ani, a fost atacat de o haită de câini fără stăpân pe un teren viran de lângă Parcul Tei din București. Fratele său, în vârstă de șase ani, a reușit să fugă și să ceară ajutor.

Înregistrările camerelor de supraveghere au arătat că cei doi copii se jucau în parc la ora 9:20, iar la 9:23 dispăruseră din raza camerelor. Ionuț a fost găsit fără viață la scurt timp după aceea.

Justiția a stabilit că responsabil pentru tragedie a fost administratorul firmei care deținea terenul, Constantin Ciorăscu, condamnat pentru ucidere din culpă. Firma și ADP Sector 2 au fost sancționate, iar familia lui Ionuț a primit despăgubiri în valoare de 2,4 milioane de euro.

Impactul social și schimbările legislative

Moartea lui Ionuț a readus în atenția publicului problema câinilor fără stăpân și a declanșat o dezbatere amplă privind soluțiile legale pentru gestionarea animalelor vagabonde din București. În perioada următoare au fost adoptate reglementări noi, inclusiv posibilitatea eutanasierii câinilor neadoptați sau nerevendicați.

Anii care au urmat au arătat că problema nu a dispărut complet. În 2025, mama lui Ionuț s-a declarat profund tulburată de tragedii similare, precum cazul copilului ucis de câini la Craiova, spunând că durerea revine ori de câte ori vede că istoria se repetă.

