Teatrul Nou, amendat cu 20.000 de euro și închis

„Cu cele mai mari regrete vă anunțăm că parcusul nostru în România se termină aici. Înainte de toate, vă vom prezenta motivul închiderii, iar după asta vom încheia cu toată dragostea pe care am simțit-o de la voi, publicul nostru, și pe care ne-am străduit să o menținem cu arta noastră”, informează cei de la Teatrul Nou.

Totul a început pe 26 octombrie la spectacolul „Caligula”, cu „două întâmplări halucinante”.

Prima întâmplare este cu un cuplu care a apărut la spectacol cu un bebeluș de maxim 6 luni. „Am încercat să le explicăm că nu este permis accesul, cu un copil, în sala de spectacol, dar aceștia au refuzat să înțeleagă, pe motivul că dacă începe copilul să plângă mai ieșim afară cu el să-l liniștim. Am încercat să le explicăm că acest lucru nu se poate deoarece ar deranja o sală întreagă, ca să nu mai spunem că spectacolul Caligula se joacă și în zona publicului, chiar cu publicul”.

„După această explicație directorul teatrului a fost jignit de aceştia, dar într-un final au fost convinși să părăsească sala cu amenințarea unui apel la 112”, spun cei de la teatru.

ISU a închis Teatrul Nou și l-a amendat cu 20.000 euro

A doua întâmplare a avut loc câteva minute mai târziu, imediat după începerea spectacolului.

„De obicei o persoană din partea teatrului rămâne câteva minute în fața teatrului pentru a anunța întârziații că nu mai pot intra în sală. În seara de 26 octombrie a rămas directorul teatrului, Cristian Ioniță. După câteva minute apare un cuplu și le este explicat că nu pot intra în sală după începerea spectacolului. Acest lucru l-a înfuriat pe bărbatul întârziat care a început să înjure și l-a scuipat pe Cristian. În data de 27 octombrie se înregistrează o plângere la ISU împotriva teatrului nostru. Pe data de 19 noiembrie un echipaj ISU își face apariția la teatru. După ce verificăm temeinic teatrul din toate punctele de vedere ale securității la incendiu, se constată că acest îndeplinește toate normele legale, chiar mai mult de atât, spațiul fiind împrejmuit de pereți falși rezistenți la incendiu, inclusiv tavan”, adaugă sursa citată.

Cu toate astea, restul clădirii nu respecta prevederile legale, neavând detectoare de fum. S-a dispus sigilarea clădirii.

„Aici începe partea care ne-a distrus spiritul cu adevărat. Deși în contractul nostru de închiriere scrie explicit că am închiriat spațiul într-o clădire industrială, ce nu necesită instalație de detectare a fumului, din cauza faptului că în clădire există și alte spații închiriate (studio de balet, arte marțiale, studio foto, studio yoga și așa mai departe) aceasta își schimbă destinația de la sine, devenind o clădire comercială, ce necesită detectoare. Dar legea românească nu permite închiderea clădirii, clădire doar cu o scară de acces și cu activități cu 30+ copii la etajele superioare, ci permite doar închiderea, cu efect imediat și irevocabil, a spațiului cultural din clădire și amendarea organizatorilor cu o amendă de 20.000 de euro”, arată Teatrul Nou.

Teatrul Nou, amendat cu 20.000 euro după o plângere la ISU

Astfel, singurul spațiu închis și amendat din clădire, Teatrul Nou, este singurul spațiu ce respectă toate normele de securitate la incendiu. Are două căi de evacuare, PRAM la zi, extinctoare, semne luminoase, plan de evacuare, etc.

„Ăștia suntem noi în acest moment, amendați cu 20.000 euro, cu spațiul, unde ne mutasem cu un efort imens acum 1 an jumate, închis și cu spiritul frânt. Un teatru independent, o comunitate, o familie, de artiști independenți care nu pot avea încredere în sistem, unul care nu îi apăra niciodată. Cel mai grav este că nu ne mai miră cele întâmplate. Timp de aproape 8 ani am încercat să răzbim în fața unui sistem defectuos și corupt, pentru voi, spectatorii noștri, pentru cultura și educația țării. Dragostea și aprecierea pe care ni le-ați arătat în tot aceștia ani ne-au făcut să mergem mai departe, să creștem împreună cu voi și să rezistăm. Noi am fost înlănțuiți și distruși, ultimul nostru gând pentru voi este să vă uniți și să faceți ceva până nu veți ajunge și voi așa. E timpul să acționați, nu doar să rezistați”, arată Teatrul Nou.

Ce se întâmplă cu cei care aveau cumpărate deja bilete

Celor care aveau deja bilete cumpărate la reprezentațiile ce nu vor mai avea loc le vor fi înapoiați banii în maxim 7 zile. Sunt rugați să sune la teatru, dacă banii nu au ajuns deja.

„Vom încerca să mutăm spectacolele în alte teatre, pentru a lăsa totuși ceva în urma noastră. (…) La momentul dat, ne trebuie un miracol să nu închidem de tot. Un Moș Crăciun sau Zână Fermecată care să ne ofere un spațiu în care să ne desfășurăm activitatea sau banii necesari unei mutări, vorbim aici de zeci de mii de euro. Cert este că spațiul în care am activat până acum o zi și în care am investit toate resursele posibile nu mai este pretabil și nu, nu există nici o șansă acolo, pentru că legea românească e paradoxală. După achitarea amenzii vom rămâne în stradă fără vreo posibilitatea de a ne muta”, mai spun cei de la teatru.

Conform legii amenda poate fi plătită în decurs de 15 zile cu jumătate din suma minimă.

Dacă sunt depășite cele 15 zile, reprezentanții Teatrului Nou vor plăti amenda totală de 100.000 lei.

„Dacă sunt doritori să ne ajute (din toate mesajele și comentariile am văzut că sunt) lăsăm aici datele bancare a asociației”, mai arată aceștia, într-o postare pe Facebook.