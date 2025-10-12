„Teatrul rearanjează valorile”. Lecția de viață a lui Mihai Gruia Sandu

Într-o discuție de aproape o oră și jumătate, actorul, regizorul și dramaturgul a vorbit despre ce se află dincolo de „masca” unui comediant și cum teatrul poate deveni o adevărată formă de rugăciune.

Unul dintre subiectele abordate a fost complexitatea suferinței la actorii care joacă în comedii. Adrian Artene i-a adresat o întrebare legată de faptul că actorii care interpretează roluri comice ar putea purta o suferință ascunsă. Mihai Gruia Sandu a răspuns că, în general, orice actor poartă o anumită „durere” sau „neacceptare”, dar aceasta nu este întotdeauna evidentă.

„Urcatul pe scenă se datorează dorinței de a fi iubit mai mult decât ești sau mai mult decât poți să speri”, a spus Sandu, explicând că, în ciuda aparentei veselii, marii comici sunt adesea conectați la o trăire profundă și dureroasă.

El a subliniat că actorii care joacă în genuri diferite – comedie sau dramă – sunt adesea persoane cu un conflict interior puternic, care se exprimă pe scenă prin contrastele între comic și tragic.

Mihai Gruia Sandu a adus în discuție și relația dintre actor și public, menționând că teatrul are capacitatea de a „rearanja” valorile și de a pune întrebări fundamentale despre natura umană.

„Teatrul are capacitatea să rearanjeze ceea ce oamenii consideră valori, unde sunt?”, a spus el, invitând publicul să reflecteze asupra semnificației adânci a acestei arte.

Printre momentele emoționante din acest podcast s-a numărat și mărturisirea actorului despre propriile sale trăiri: „Am murit puțin… de patru ori!”. Aceasta a fost o declaratie tulburătoare în care Mihai Gruia Sandu a vorbit despre fragilitatea condiției umane și despre procesul de „vindecare” prin artă.