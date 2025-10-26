Adrian Buga, despre momentul exilării Regelui Mihai I de către Ion Iliescu: A fost întors ca un câine, cu arma aproape pusă în piept

Cea mai nouă ediție a podcastului „Altceva cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Adrian Buga, consilier al Familiei Regale, doctor în istoria artei și expert al Ministerului Culturii. Acesta a relatat, într-un dialog cu Adrian Artene, momentul celei de-a doua exilări a Regelui Mihai I, de această dată ordonată de Ion Iliescu.

Regele Mihai I trăia în exil din 1947, când fusese obligat să abdice de către guvernul controlat de comuniști și de sovietici. După căderea regimului comunist, acesta a dorit să revină în România, pentru prima dată după peste patru decenii.

În decembrie 1990, la un an după Revoluție, Regele Mihai I ceruse autorităților române permisiunea de a vizita țara. Cu toate acestea, el a fost escortat de Poliție înapoi până la aeroport, de unde a fost obligat să părăsească România.

„Exilat poate este prea simplu. Este întors ca un câine, cu arma aproape pusă în piept”, spune Adrian Buga despre momentul revenirii în țară a regelui Mihai I, când a fost interzis de către autorități.

Consilierul Familiei Regale a povestit și faptul că atmosfera acelor ani, marcată de mineriade și tensiuni politice, l-a făcut pe regele Mihai I să sufere profund.

„Regele Mihai nu și-a dorit niciodată ca oamenii care îi scandau numele să intre într-o anumită stare beligerantă cu alți oameni din România. Vă pot spune cu mâna pe inimă că de câte ori vedea imagini de la mineriade, aproape că plângea. Nu suporta să vadă așa ceva”, a spus Adrian Buga în cadrul podcastului.

Revenirea definitivă a Majestății Sale a fost posibilă abia după 1997, atunci când președintele aflat atunci în exercițiu, Emil Constantinescu, i-a redat cetățenia română.

Întregul dialog poate fi ascultat mai jos: