Adrian Buga, consultant al Familiei Regale: Cum s-a construit cultul personalității regelui Carol al II-lea?

Sâmbătă, 25 octombrie, podcastul „Altceva cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Adrian Buga, doctor în istoria artei, expert al Ministerului Culturii și consultant al Familiei Regale. În această ediție specială – difuzată în ziua în care, în anul 1921, se năștea Regele Mihai I al României – Adrian Buga face dezvăluiri, printre altele, și despre regele Carol al II-lea.

Discuția a atins subiecte delicate, printre care și modul în care s-a format cultul personalității regelui Carol al II-lea, dar și contextul social care a favorizat ascensiunea mișcării legionare în România. În acest sens, Adrian Buga subliniază că efectul de propagandă din România din anii 30-40 este copiat pe structura dictatorului fascist Benito Mussolini.

„În 1937, România semnează un tratat cu Germania și cu Italia, în cheia propagandei. Tot ce înseamnă imaginarul sau efectul de propagandă din România este copiat de pe structura lui Mussolini”, a explicat Adrian Buga, subliniind influența regimurilor totalitare asupra construcției imaginii publice a regelui.

„Carol al II-lea începe să aibă un stil în arhitectură al său (…) deci începe să construiască tipologia asta similară cu stilul Mussolinian, cu ce se întâmplă în Italia. În opera de artă este portretizat cât de bine se poate. Televiziunea și tot ce înseamnă centrul cinematografiei din România începe să-l portretizeze destul de eroic și toate aceste dimensiuni îi dau o imagine de rege falnic, viteaz, atotștiutor, iar tipul acesta de propagandă, destul de vitriolantă, vine și pe filonul relațiilor personale pe care le-a avut cu diferitele femei din viața sa”, mai explică Adrian Buga.

Ediția poate fi urmărită integral mai jos: