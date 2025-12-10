Prima pagină » Cultură-Media » Laura Pausini renunță la rețelele sociale: Îmi dau o dependență bolnăvicioasă și sunt pline de ură

Laura Pausini renunță la rețelele sociale: Îmi dau o dependență bolnăvicioasă și sunt pline de ură

Cunoscuta cântăreață italiană Laura Pausini, apreciată în întreaga lume pentru vocea sa inconfundabilă, a făcut publică o decizie surprinzătoare: a eliminat toate aplicațiile de socializare de pe telefonul mobil. Într-o serie de postări pe Instagram, artista a explicat că această hotărâre a venit în urma constatării că platformele online îi generau o „dependență nesănătoasă” și un nivel ridicat de anxietate, arată La Stampa.
Sursa foto: Mario Cartelli/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Victor Dan Stephanovici
10 dec. 2025, 07:32, Cultură-Media

„În ultimele săptămâni, odată cu lansarea piesei Ritorno ad amare, am simțit nevoia să fac ceva concret pentru mine. Cântecul este despre recâștigarea iubirii de sine, iar pentru mine acest pas a însemnat să îmi șterg rețelele sociale de pe telefon și să îmi schimb numărul. Acum comunic doar cu familia”, a spus Laura Pausini.

Artista a povestit că orele petrecute în fața ecranului deveniseră obositoare și stresante. Ajunsese chiar să îi afecteze somnul din cauza presiunii de a răspunde constant mesajelor. „Revenirea la viața reală mă ajută să fiu mai liniștită, mai prezentă și mai atentă la cei din jur. Am ales lumina naturală în locul celei artificiale a telefonului”, a adăugat ea.

Deși nu va mai utiliza direct rețelele, Laura Pausini a precizat că va continua, ocazional, să posteze prin intermediul echipei sale, pentru a păstra un contact minim cu fanii. Totuși, interacțiunile vor fi reduse, mai scrie cotidianul La Stampa.

Mesajul său s-a încheiat cu un avertisment: „Astăzi am intrat doar 10 minute pe câteva platforme și am observat un val de ură îndreptat împotriva tuturor. M-a îngrijorat. Aveți grijă să nu vă lăsați prinși în această capcană care vă poate afecta grav. Sănătatea psihică este mai valoroasă.”

