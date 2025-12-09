Egiptul antic dezvăluie o descoperire rară: vasul „plăcerilor interzise” găsit lângă Alexandria confirmă relatările lui Strabon după 2.000 de ani

Arheologii au identificat în largul coastelor Alexandriei o corabie luxoasă, surprinzător de bine conservată, datată în primul secol e.n., folosită de elitele Egiptului antic, o descoperire care se potrivește remarcabil de bine cu descrierile istoricului grec Strabon, notează The Guardian.

Găsită lângă insula scufundată Antirhodos, odinioară parte a Portus Magnus, nava de 35 de metri oferă o perspectivă rară asupra vieții aristocratice, ritualurilor religioase și activităților cotidiene din Egiptul roman timpuriu.

O ambarcațiune pierdută, descrisă de Strabon, reapare din adâncuri

Corabia, construită cu un pavilion central și o cabină somptuoasă, seamănă cu luxuoasele bărci de agrement pe care Strabon le-a menționat în timpul vizitei sale la Alexandria, în jurul anilor 29–25 î.e.n.

Acesta scria despre vase folosite de familia regală și de petrecăreți pentru excursii muzicale și dans pe canale.

Până acum, astfel de bărci erau cunoscute doar din texte și mozaicuri, inclusiv celebrul mozaic de la Palestrina, unde apar nobili vânând hipopotami.

Un tip de navă unic

Arheologul subacvatic Franck Goddio, cel care a condus echipa, a descris descoperirea drept una fără precedent.

Prova plată și pupa rotunjită sugerează că ambarcațiunea a fost proiectată pentru ape puțin adânci și că ar fi avut nevoie de peste 20 de vâslași.

Aflat la doar șapte metri adâncime, vasul era atât de neobișnuit încât cercetătorii au presupus inițial că două nave se suprapuseseră.

Legături cu Templul zeiței Isis și cu scufundarea catastrofală a Alexandriei

Epava se află la mai puțin de 50 de metri de Templul lui Isis, pe care Goddio îl excavează de ani de zile.

El crede că vasul s-ar fi scufundat în timpul distrugerii templului, în jurul anului 50 e.n., sau ar fi putut fi o barcă sacră folosită în ritualuri precum navigium Isidis (un festival religios roman antic, sărbătorit anual pe 5 martie, dedicat zeiței egiptene Isis ca „Stăpâna Mării” și protectoare a marinarilor. Evenimentul marca începutul sezonului de navigație prin procesiuni, costume elaborate și lansarea ceremonială a unei nave sacre, încărcată cu ofrande, în mare sau într-un râu).

Pe grinda centrală a fost descoperit graffiti în greacă, încă nedescifrat.

Această descoperire se alătură unui lung șir de proiecte arheologice subacvatice importante în apele Egiptului, inclusiv orașele scufundate Thonis-Heracleion și Canopus.

Cum doar o mică parte din Portus Magnus a fost explorată, arheologii se așteaptă ca viitoarele cercetări să ofere noi perspective asupra luxului, ritualurilor și vieții cotidiene din Alexandria antică.