Capitalele europene ale lui 2026 – pariul pe experiența personală a turismului, în detrimentul turismului de masă, fie el și cultural

Două orașe vor deține, în 2026, titlul de capitală culturală europeană: Oulu (din nordul Finlandei) și Trenčín (vestul Slovaciei) – două orașe diferite, dar care au un scop comun: să redeseneze relația dintre comunitate, moștenire și inovație.

Anul 2026 își propune, din această perspectivă, să încurajeze turismul creativ, experiența personală din interacțiunea cu arta, în ideea toxicității turismului de masă.

Ce-și propun cele două orașe-gazdă este să treacă dincolo de „instituționalitatea” artei și s-o personalizeze.

Cunoscut centru al tehnologiei devine focar artistic

Oulu, situat la 65ͦ latitudine nordică, este cel mai mare oraș din nordul Finlandei.

Denumit adesea „Siliconia Nordică”, este un cunoscut centru al tehnologiei, dar, iată, pentru 2026, va pune îm prim-plan dimensiunea sa culturală, mai ales că, în relație cu tehnologia, ar putea căpăta dimensiuni interesante.

Din oferta culturală a orașului reținem campania „Cultura este conexiunea”, care exact asta își propune – să identifice legături între oameni, între diferitele comunități, urbane și indigene.

Din programul cultural fac parte proiecte culturale organizate în zone periferice, festivaluri de lumină dedicate special lunilor întunecate, organizarea de rezidențe artistice în natura arctică – o ofertă fascinantă pentru turiștii europeni, pentru unicitatea peisajelor sale combinate cu arta modernă, aflată în continuă dinamică.

Istorie, modern, postmodern

Trenčín e un oraș slovac așezat la poalele Carpaților de Vest, cu o istorie ce se întinde pe o perioadă ce acoperă mai mult de 2000 de ani.

Sloganul său de anul viitor este „Orașul poveștilor”. Practic, Trenčín își propune să contopească în imensa lui istorie componenta modernă.

Conceptul său cultural este să împletească modernitatea pe istorie – de la perioada ocupației romane la arhitectura superbă, barocă și moștenirea industrială.

Orașul propune instalații artistice, spectacole imersive pe râul Váh, transformarea unei foste fabrici de textile într-un spațiu de creație multidiciplinar.

Va fi organizat și un festival de teatru de stradă și un summit est-european dedicat culturii urbane.

Practic, ce-și propune acest proiect conceput de UE – de capitală europeană – este să invite micile comunități să-și demonstreze capacitatea de genera venituri din specificitate – un pariu provocator, dar nu imposibil.