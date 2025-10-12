Cum să scăpăm de obsesii? Dramaturgul Mihai Gruia Sandu explică fenomenul plăcerilor excesive

Cu o sinceritate ieșită din comun, dramaturgul Mihai Gruia Sandu a îndemnat la reflecție asupra vieții de zi cu zi, dar și a modului în care depășim stresul cotidian sau chiar momentele dificile din viața noastră.

„N-am nimic împotriva faptului să ai mici plăceri, adică să-ți placă să mănânci lucruri bune, să trăiești într-un confort, nu neapărat în lux, pentru că acel lux pervertește și moleșește”, a declarat actorul.

Acesta spune că există multe tipuri de plăceri, dând ca exemplu viciile. „Adică, în momentul în care te îmbeți, ego-ul se disipează, îți place. Drogul face exact la fel, sexul face exact la fel”, a explicat el.

„Când eliminăm din acțiunea compulsivă a minții, apare plăcerea. Inclusiv în rugăciune, inclusiv în meditație, care face să dispară o parte din ego și te simți dintr-o dată foarte bine. Deci, mintea nu te mai chinuie. Mintea îți produce suferință, iar când acțiunea minții scade din intensitate, atunci îți ai parte de adevărata plăcere”, este de părere Mihai Gruia Sandu.

„Suferința e la minte. Dincolo de minte nu mai avem suferință”, a spus dramaturgul, citându-l pe înțeleptul indian Nisargadatta Maharaj.

Dramaturgul a mai precizat că există și o diferență între rugăciune și meditație.

„Rugăciunea este când ceri ceva de Dumnezeu. Meditația este când stai pe loc și aștepți să spună ce vrea El de la tine”, a explicat el.

Mihai Gruia Sandu este dramaturg, joacă atât în piese de teatru, cât și în filme. El este regizor, dar și profesor universitar doctor la UNATC.