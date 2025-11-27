Prima vizită oficială a lui Papa Leon va fi în Turcia. Vizita marchează legături politice, dar și religioase

Vizita de joi este menită să ducă la îndeplinire unul dintre ultimele planuri ale răposatului Papa Francisc, de a marca o importantă aniversare Ortodoxă, dar și de a aduce un mesaj de pace în regiune, într-un moment crucial pentru eforturile de a pune capăt Războiului din Ucraina și a alina tensiunile din Orientul Mijlociu, relatează AP.

Papa Leon va sosi întâi la Ankara, acolo unde se va întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Cardinalul va rosti un discurs în fața corpului diplomatic al Turciei. El va călători apoi la Istanbul, unde va sta trei zile, timp în care va participa la întâlniri ecumenice și interconfesionale, care vor fi urmate de etapa libaneză a călătoriei sale.

Turcia, intermediar-cheie în conflictele din Ucraina și Gaza

Vizita Papei Leon are loc în contextul în care Turcia, o țară cu peste 85 de milioane de locuitori, în majoritate musulmani sunniți, s-a impus ca un intermediar cheie în negocierile de pace pentru conflictele din Ucraina și Gaza.

Ankara a găzduit runde de discuții la nivel inferior între Rusia și Ucraina și s-a oferit să participe la forța de stabilizare din Gaza pentru a ajuta la menținerea fragilului armistițiu, angajamente pe care cardinalul le-ar putea include și în discursul său susținut cu prilejul sosirii.

Deși sprijinul pentru palestinieni și încetarea războiului din Ucraina sunt larg răspândite în Turcia, pentru cetățenii turci care se confruntă cu o criză continuă a costului vieții, pe fondul turbulențelor de pe piață, provocate de schimbările din politica internă, politica internațională devine o preocupare secundară.

Astfel, vizita Papei Leon nu se bucură de multă atenție publică în Turcia, în afară de comunitatea de creștini din Turcia, aflată în minoritate.

1.700 de ani de la primul conciliu ecumenic de la Niceea

Principalul motiv pentru călătoria Papei Leon în Turcia este marcarea aniversării a 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea, considerat primul Sinod Ecumenic al Creștinismului.

Papa Leon se va ruga alături de Bartolomeu I al Constantinopolului, chiar la locul unde s-a ținut, în anul 325 d. Hr, astăzi orașul Iznik din nord-vestul Turciei. De asemenea, cei doi lideri spirituali vor semna o declarație comună, ca semn vizibil al unității creștine.

Reamintim că, înainte de Marea Schismă din 1054, Biserica Apuseană și cea Răsăriteană erau una singură.

Înainte de Marea Schismă din 1054, Biserica Apuseană și cea Răsăriteană erau una singură. Totuși, au existat dezacorduri legate de autoritatea papală.

Deși vizita este programată pentru importanta aniversare catolică-ortodoxă, ea îi va permite Papei Leon să consolideze relațiile Bisericii cu musulmanii. Cardinalul va vizita și Moscheea Albastră și va prezida o întâlnire interconfesională la Istanbul.