O nouă descoperire arheologică readuce în discuție o parte a istoriei creștinismului. Ruinele bazilicii unde s-a ținut Primul Sinod Ecumenic au ieșit complet la suprafață

Construția, datată în jurul anului 380, a fost acoperită treptat de apă după un puternic cutremur din anul 1065, iar în secolele următoare a fost înghițită complet de creșterea nivelului lacului, scrie Basilica.ro.

Ruinele au fost identificate în 2014 datorită analizării unor imagini aeriene, dar la acea vreme se aflau la aproximativ 50 de metri de țărm și la 2 metri adâncime. Echipa condusă de arheologul Mustafa Şahin, profesor la Universitatea Uludağ din Bursa, a lucrat ani în șir sub apă pentru cercetarea zonei, însă din 2020 nivelul lacului Iznik a început să scadă dramatic, dezvăluind treptat întreaga structură.

Un loc cu o istorie marcantă pentru creștinism

Pe locul actualei bazilici s-a aflat inițial un lăcaș modest din lemn, ridicat în memoria tânărului martir Neofit, ucis în anul 303 pentru refuzul de a jertfi idolilor.

Potrivit surselor istorice, această construcție ar fi găzduit lucrările Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, convocat în 325 de împăratul Constantin cel Mare. Atunci, 318 episcopi au formulat Crezul Niceean, document fundamental al dogmei creștine.

Biserica reconstruită în secolul al IV-lea a fost distrusă de un cutremur în 358 și refăcută două decenii mai târziu. Funcționarea ei a continuat până în 1065, când un nou seism a dus la prăbușirea edificiului.

Descoperirile arheologice includ un veritabil cimitir al martirilor

Cercetările recente au scos la iveală nu doar arhitectura basilicii, ci și aproximativ 300 de morminte. Dintre acestea, 27 au fost deschise, multe prezentând urme de tortură – oase rupte, cranii perforate și alte semne care indică violența îndreptată împotriva creștinilor din perioada persecuțiilor.

Au fost descoperite și 11 morminte de copii, încă neexaminate.

Potențial turistic și evenimente internaționale

Situația actuală a sitului, complet ieșit la suprafață, atrage un număr tot mai mare de turiști și pelerini. Autoritățile locale investesc masiv în infrastructura turistică, primarul din Iznik anunțând inaugurarea Centrului de Primire al Sitului Arheologic Bazilica Lacului Iznik.

Cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic, Papa Leon al XIV-lea va vizita Turcia și va ajunge vineri la Bazilica din Iznik.