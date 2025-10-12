Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști

Întrebat de gazda emisiunii dacă l-ar tenta vreodată viața politică, Mihai Gruia Sandu a precizat că nu vrea să devină director de teatru. „În momentul în care prinzi ceva putere pe tine, dintr-o dată ai senzația că ești cineva. Am vrut unii să-mi propună direcția unui teatru și am zis: ′uitați-mi numărul de telefon′. (…) Nu vreau să fac chestia asta, niciodată. Orice m-ar putea împinge într-o direcție identitară nefastă, trebuie să o rejet imediat”, a declarat actorul.

„Am văzut actori uriași, care când au devenit directori de teatru au ajuns actori proști. (…) Este o capcană extraordinară”, a adăugat Mihai Gruia Sandu.

Cu toate că a jucat pe multe scene de teatru din țară sau străinătate, dar și a apărut în peste 50 de filme și seriale, din 1983 și până în prezent, actorul spune că nu-și dorește să se evidențieze.

„Nu vreau «să mă bag în față», nu vreau roluri principale”, a mărturisit el.

O agendă diversă

Românii îl știu pe Mihai Gruia Sandu din seriale precum Sacrificiul sau Umbre, dar și filme: Sunt o babă comunistă (2013), Ultimul corupt din România (2012), regia Sergiu Nicolaescu sau Funeralii Fericite (2013), semnat de Horațiu Mălăele.

Actorul român a apărut și în producții internaționale precum Sherlock Holmes (2002), Return of the Living Dead (2005), Incubus (2005) sau Blood and chocolate (2007).

Iubitorii de teatru au avut prilejul să-l vadă în numeroase spectacole la Bulandra, Teatrul Mic, sau Metropolis. El s-a afirmat chiar și pe scene din străinătate, precum Paris, Elveția, Belgia, SUA, America de Sud sau Canada.

Mihai Gruia Sandu este actor, regizor, dramaturg, dar și profesor universitar universitar doctor la UNATC.