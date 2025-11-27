Scandal cu împușcături în Brăila, soluționat după 4 ani. Un om a murit

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat, de 42 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de omor, tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice. Alți doi bărbați, de 49 și 64 de ani, au fost plasați în arest la domiciliu pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit anchetatorilor, în 17 mai 2021, în jurul orei 21:30, bărbatul de 42 de ani, având asupra sa un pistol letal, împreună ceilalți doi bărbați înarmați cu diferite obiecte contondente, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, au mers la imobilul situat în Brăila, cu intenția de a ucide persoanele aflate în acel loc, exercitând în acest sens acte de violenţă asupra a cinci persoane.

„În acelaşi context, bărbatul de 42 de ani, ar fi executat două focuri de armă în direcţia persoanelor care se aflau în curtea locuinței, apoi s-ar fi retras în autoturismul folosit pentru a se deplasa la faţa locului, ar fi demarat către poarta de acces a imobilului persoanelor vătămate, lovind o persoană, care a ulterior a decedat”, transmit, joi, polițiștii brăileni.

Totodată, în cadrul cercetărilor, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare patru mandate de aducere și au dus la sediul poliției patru persoane.

În 27 noiembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 42 de ani pe o perioadă de 30 de zile.

Față de ceilalți doi bărbați, instanța a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.