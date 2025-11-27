A fost finalizat controlul la Direcția Silvică Arad. Buzoianu: Este într-o cădere financiară accelerată

„Este practic un raport care ne arată că această direcție este într-o cădere financiară accelerată. În anul 2024 această direcție silvică a închis bilanțul cu o pierdere de aproximativ 15 milioane de lei, iar în primele șase luni ale anului 2025 deja au fost acumulate pierderi de 12 milioane de lei”, a declarat ministrul Buzoianu.

Controlul a scos la iveală și existența unor investiții plătite, dar care nu există în realitate. „Am descoperit cu ocazia acestui control că au fost inclusiv identificate investiții care au fost achiziționate, recepționate, plătite, dar care ele în practică nu există”, a spus ministrul.

Investiții fictive

Cazul cel mai elocvent este cel al drumului forestie Valea Plopilor.

„Au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care a fost afectat de calamități. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie astăzi făcut corect, funcțional. În practică acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă și astăzi drumul în continuare nu există, deși banii au fost plătiți”.

Buzoianu a explicat cum s-a ajuns la acordarea ilegală a bonusului de pensionare.

„Pentru domnul Țigan, care la acea vreme în decembrie 2022 și-a cerut pensionarea, din documentele care reies în urma controlului, această decizie de pensionare a fost trimisă nu către Romsilva, adică sediul central, așa cum ar fi trebuit să fie făcut, ci s-a trimis către ocolul silvic Bârzava”.

„Acest ocol silvic nu a anunțat mai departe Romsilva. Drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie și angajat în calitate de director silvic, în direcția silvică Arad, deși legea spune foarte clar că în momentul în care te pensionezi, de oricare dintre motive, contractul de muncă ți se închide, de drept”, a precizat ministrul.

Situația a continuat timp de doi ani. „Doi ani de zile domnul director silvic a rămas și în funcție, a avut și pensie în același timp. În mai 2023 și în mai 2024, domnul Țigan a solicitat inclusiv prelungirea contractului, adică dumnealui a avut nevoie inclusiv de prelungirea contractelor și le-a obținut pe toate”.

Aprobarea ilegală a primei

Cea mai gravă abatere a fost identificată în decembrie 2023. „Directorul direcției Silvice Arad a decis să-și depună cererea pentru bonusul de pensionare de 100.000 de euro către directorul economic din direcția Silvică Arad. Și această cerere a fost aprobată”, a explicat ministrul.

Ministrul a mai precizat că „la direcția Silvică Arad în acei ani de zile nu au fost îndeplinite criteriile de performanță. Nu s-au încadrat și nu au fost respectate criteriile economice care au stat la baza bugetului. Deciziile Romsilva care au stabilit foarte clar care sunt bugetele aplicate și pentru sporuri și pentru venituri, toate au fost încălcate”.

„În mod evident vom trimite acest raport și parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Vom trimite acest raport și conducerii Romsilva pentru a lua deciziile necesare pentru conducerea de la nivelul ocoalelor din direcția Silvică Arad, care, ani de zile, au încălcat, practic, criteriile aprobate de CEO-ul Romsilva și de directorul general Romsilva”, a concluzionat Buzoianu.