Ministrul Mediului, despre directorul pensionar care a dat în judecată Romsilva: Legi făcute prost

Dacă Teodor Țigan, fostul director din Romsilva, care a primit 100.000 de euro primă de pensionare, apoi s-a întors în sistem și a dat în judecată Regia pentru că nu a primit postul dorit, va câștiga în instanță înseamnă că „legile sunt făcute foarte prost”, spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Teodor Țigan s-a pensionat de la Romsilva, cu o primă de pensionare de 100.000 de euro. Apoi s-a reangajat, dar în urma scandalului public a fost dat afară și acum a dat Regia în judecată și cere despăgubiri cu dobândă. Ministrul Mediului, Diana Buzioanu, a spus că deși nu vrea să se pronunțe înaintea instanților, speră că acesta nu va câștiga procesul.

„Dacă va câștiga un astfel de caz în instanță, înseamnă că legile noastre sunt făcute foarte, foarte prost. E total rupt de realitate. Este imposibil să accepți că un om care s-a pensionat primind un beneficiu doar pentru dreptul că s-a pensionat. 100.000 de euro. După aceea s-a reîntors fără concurs, s-a angajat în aceeași instituție și acum este supărat că nu are un post perpetuu din care să câștige în fiecare lună niște mii de euro. Este exact imaginea de ce trebuie să fie reformată Romsilva. Asta este imaginea”, spune Buzoianu, joi, la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, acesta nu este un caz singular.

„În 2023, 113 milioane au fost date pentru aceste bonusuri de pensionare. În 2024, 54 de milioane – pentru că a ieșit scandalul și s-a blocat la un moment dat acordarea acestor bonusuri de pensionare. Deci, cu greu poți să zici că este un caz izolat. A fost un caz din multe alte cazuri, în care oamenii au fost obișnuiți să primească pentru că și-au negociat între ei, într-un contract colectiv, și-au negociat aceste condiții ultrafavorabile și statul s-a uitat în altă direcție. Noi nu ne mai dăm în altă direcție astăzi”, a mai spus Buzoianu.

Potrivit ministrului, în Romsilva lucrează 14.000 de persoane. Dar problema nu este la ei, ci „avem o problemă sus”: „Pentru că astăzi Romsilva are 41 de direcții, 99 de directori. Pentru anul 2024, pentru acești 99 de oameni, au fost alocați 12 milioane de lei pentru venituri, 10 milioane de lei pentru sporuri. În același an, Romsilva iese pe pierderi. Și atunci, stai să te gândești, este eficient modul în care Romsilva își face treaba? Romsilva astăzi gestionează hoteluri. Are un hotel în mijlocul Bucureștiului de 4 stele, 41 de director, 41 de camere are hotelul. Asta este realitatea”.

Buzoianu spune că nu a avut încă curiozitatea să meargă să vadă hotelul Romsilva, dar este contrariată de faptul că deși este în circuit turistic și deschis citățenilor, „a reușit performanța să aibă pierderi în anul 2024”.

Ministrul este de părere că această clădire poate să fie gândită mult mai bine, respectiv să devină un centru de performanță, un centru de training, de competențe pentru mult mai mulți oameni.