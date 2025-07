Ministrul Mediului: Romsilva are un hotel de patru stele în mijlocul Bucureștiului și e pe pierdere

Buzoianu vrea mai puțini directori, diminuarea sporurilor și eficientizarea instituției. Ministrul mai afirmă că Romsilva are un hotel de patru stele, care a înregistrat pierderi de un milion de lei în 2024.

Diana Buzoianu își propune reformarea Romsilva.

„Vrem să scădem numărul de direcții. Sunt 41 de direcții, nu este nevoie de ele, trebuie să fie eficientizată activitatea. Fiecare direcție de acest gen are câte un contabil, are câte un aparat administrativ. Eu îmi doresc să ducem oamenii pe teren, acolo unde este nevoie de ei, adică să mai tăiem din locurile în care astăzi sunt oameni care împing hârtii dintr-o zonă în alta și să-i ducem acolo unde este nevoie să fie verificări făcute, ca să fie protejate cu adevărat pădurile sau ca să fie făcute lucrările, pentru că avem niște lucrări esențiale, care trebuie făcute în pădurile din România”, spune ministrul.

Buzoianu vrea o reorganizare a Romsilva

Ministrul Mediului vrea o reorganizare a Romsilva.

„Regândim cu totul modalitatea în care a fost făcută contabilitatea, eficiența economică a instituției. Astăzi, este o găleată mare în fiecare Direcție Silvică, din care dacă vrei să scoți niște cifre, dacă vrei să-i întrebi cât a costat exploatarea sau cât a costat să refaci drumurile forestiere sau cât a costat pepiniera pe care ai dezvoltat-o, o să primim niște informații care sunt așa, mai cumva cu termen… niște indicii, nu neapărat niște informații concrete. Noi vrem să schimbăm acest lucru, vrem să fie o contabilitate separată pentru activitățile esențiale și apoi acele activități care nu țin de activitatea principală de administrare de păduri să nu existe, decât dacă ele sunt eficiente economic”, afirmă ministrul.

Diana Buzoianu declară că Romsilva deține un hotel de patru stele, pe pierdere, în București.

„Noi vrem să schimbăm cu totul paradigma Romsilva. Eu nu mai vreau și cred că nici românii nu vor o Romsilva care nu are timp, bani, resurse să se ocupe de administrarea pădurilor, dar are timp, bani, resurse, de exemplu, să se ocupe de un hotel, că nu știu dacă știți, dar Romsilva are un hotel de patru stele în București, în Capitală. Acum, ca să dau așa și o mică glumiță, știți câte camere are acest hotel? 41 de camere. Știți câte direcții silvice sunt astăzi? Acest hotel ar putea să devină un centru de performanță, un centru de creare de competențe, nu doar pentru Romsilva, ci și pentru minister, pentru toate autoritățile acestea. Astăzi, el este pe pierdere. Deci astăzi, un hotel de patru stele în mijlocul Bucureștiului a avut în 2024 pierdere un milion de lei”, mai spune ministrul Buzoianu.

„Nu o să mai fie aceeași huzureală”

Ministrul Mediului crede că „o să fie supărați oamenii care până acum împingeau hârtii dintr-o parte într-alta și nu se ocupau de gestionarea pădurilor, pentru că da, pentru ei nu o să mai fie același lux, aceeași huzureală, același sistem care a funcționat până acum, dar eu cred că aceștia sunt o mică parte din Romsilva. Eu vreau să le dau o putere celor care și-au riscat viața până acum, care au mers pe teren, pădurari care au venit și mi-au spus că sunt hărțuiți sau că sunt amenințați, pentru că vor să-și facă treaba bine. Am avut pădurari în România care și-au pierdut viața”.