ANSVSA: Peste 10.000 de controale în industria alimentară, amenzi de 1,7 milioane lei

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat 10.959 de controale în sectorul produselor alimentare de origine non-animală, potrivit unui comunicat emis miercuri al ANSVSA. Verificările au vizat operatori care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare.

„În urma controalelor, au fost aplicate 125 de avertismente și 184 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.716.600 de lei”, se arată în comunicat.

Acțiunile s-au desfășurat în cadrul Programului de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2025 și au vizat, între altele, igienizarea corectă a spațiilor de manipulare a produselor alimentare, condițiile de prelucrare și depozitare, respectarea cerințelor de funcționare a unităților, trasabilitatea și etichetarea produselor, precum și implementarea procedurilor HACCP.

Controalele, cu rol de prevenire a riscurilor pentru sănătate

Potrivit instituției, controalele au avut drept scop „prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară”. „Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor”.

Printre principalele neconformități constatate s-au numărat probleme de igienă în spațiile de producție și depozitare, deficiențe în documentarea procedurilor HACCP (Analiza pericolelor și Punctele Critice de Control din industria alimentară), nereguli privind etichetarea și ambalarea produselor, lipsa unor documente de trasabilitate, dar și probleme legate de sănătatea și echiparea personalului.

„În cadrul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile din Programul de supraveghere și control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare și respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise”.

„Prin aceste acțiuni, ANSVSA își reafirmă rolul esențial în protejarea sănătății publice și în asigurarea unui nivel ridicat de siguranță alimentară, printr-un sistem de control riguros, permanent și transparent, desfășurat la nivel național”.