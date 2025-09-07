Garda de Mediu a dat amenzi de peste 400 000 de lei la balastierele din Olt

Controalele derulate toată săptămâna trecută au vizat verificarea modului de respectare a legislației privind protecția mediului și proveniența agregatelor minerale, urmărindu-se exploatările excesive sau neautorizate sau obligațiile legale de refacere a zonelor afectate de exploatări.

„În urma celor 15 controale desfăşurate, comisarii GNM au constatat: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii, lipsa înscrierii/înregistrarea, sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, desfăşurarea activităţilor fără acte de reglementare din punct de vedere al mediului şi al apelor, neaplicarea măsurilor pentru protecţia atmosferei, nerespectarea condiţiilor din actele de reglementare deținute, demararea unor proiecte de construcții fară reglementare din punct de vedere al protecției mediului, lipsa trasabilității deșeurilor generate”, a transmis Garda Națională de Mediu.

În consecinţă s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 427.500 lei, 4 avertismente şi 2 sancțiuni complementare de desființare a lucrărilor cu aducerea terenului la starea inițială și suspendarea activității.

Totodată au fost impuse măsuri cu termene de remediere a neconformităților constatate.

Pentru măsurarea perimetrelor de exploatare, echipele de comisari au beneficiat de suportul unei echipe de inspectori şi topometriști autorizați din cadrul Administraţiei Naționale Apele Române.

În ultimii ani, pe fondul dezvoltării infrastructurii rutiere, a construcțiilor civile și industriale, există o cerere continuă de materiale și materii prime, inclusiv de agregate minerale (nisip, pietriș, balast, calcar etc) exploatate în balastiere, cariere și chiar din cadrul unor amenajări piscicole.

De aceea Garda Naţională de Mediu precizează că supraveghează constant zonele în care se desfăşoară activitățile de exploatare a agregatelor minerale, acum, cu ajutorul noilor echipamentele de supraveghere şi control achiziţionate prin PNRR, ce eficientizează foarte mult acţiunile comisarilor.