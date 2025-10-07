Scurgere de amoniac la Rafinăria Năvodari. Garda Națională de Mediu dispune închiderea temporară a unei instalații

Potrivit GNM, controalele efectuate între 9 septembrie și 6 octombrie 2025 au scos la iveală mai multe nereguli, inclusiv coroziuni, neetanșeități și lipsa de comunicare cu autoritatea de mediu, după ce operatorul rafinăriei a constatat pierderi de amoniac încă din iulie 2025.

În luna septembrie, aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7.000 de kg, semnalând pierderi semnificative în sistem, susține Garda de Mediu.

Scurgerile de amoniac, substanță toxică și iritantă, au cauzat disconfort olfactiv în zonă și au fost însoțite de eliberări necontrolate de alte substanțe periculoase în atmosferă și sol, cel mai probabil din cauza coroziunilor și neetanșeităților.

Garda Națională de Mediu a stabilit oprirea instalației de frig în termen de 72 de ore, punerea acesteia în siguranță și remedierea scurgerii. Totodată, operatorul rafinăriei trebuie să revizuiască Autorizația Integrată de Mediu, să prezinte documentele privind achiziția amoniacului și să raporteze toate incidentele din perioada iulie-septembrie 2025.

În plus, societatea este pasibilă de o sancțiune contravențională între 150.000 și 500.000 lei pentru nerespectarea obligației de a informa imediat autoritatea de mediu și de a restabili conformitatea instalațiilor.