Premierul Bolojan despre funcția de Primar General: Nu poți să te califici la locul de muncă, pentru că înseamnă să pierzi ani

„Să știți că după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general a Capitalei. ă fii primarul general a Capitalei, ai probleme insurmontabile. Gândiți-vă de trafic, pentru că e nevoie de o planificare, de a face pasaje, de a descongestiona principalele artere, ceea ce nu se poate face ușor într-o situație ca Bucureștiul. aceste probleme au nevoie de un primar care are experiență, nu poți să te califici la locul de muncă, pentru că înseamnă să pierzi ani pe care Bucureștiul nu-și mai poate permite, și are nevoie de tratarea serioasă acest fel”, a spus Ilie Bolojan, joi, la Euronews.

Despre abordarea Partidului Național Liberal în fața alegerilor parțiale de la București, Bolojan a spus: „Forma mea și forma noastră de respect a fost să propunem bucureștenilor pe cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune. Ciprian Ciucu, colegul meu, a dovedit în sectorul 6, că a schimbat în foarte multe locuri fața acelui sector și oricine se duce acolo sau locuiește, vede aceste lucruri. A dovedit în acești ani că poți gestiona fonduri importante, fără să ai scandaluri de corupție, fără să se pună problema la ce preț ai făcut o lucrare sau altul, deci le-a gestionat cu integritate”.

Tensiunile în Coaliție privind organizarea alegerilor

În ceea ce privește riscul fragmentării voturilor între candidații coaliției, premierul a explicat că a ales să respecte spiritul legii și să permită fiecărui partid să își desemneze propriul candidat: „Unul dintre partide, mai exact PSD ca să discutăm foarte deschis, nu a fost de acord să se organizeze alegerile, decât în condițiile în care sau există un candidat comun al coaliției, ceea ce știam că nu se poate din motive obiective sau a doua variantă, fiecare partid se meargă cu candidatul lui. Am optat să respect spiritul legei, am adoptat această hotărâre de convocare alegerilor, acum fiecare partid se duce cu candidatul lui”.

„Cetățenii României, cetățenii Bucureștiului, sunt mai inteligenți decât oamenii politici și vor da un vot cerebral și eu am încredere că vor gândi care este votul util pentru București”, a conchis premierul.

Despre implicarea sa în campani electorală, premierul Bolojan a spus: „Activitatea în toată această perioadă va fi centrată pe aspectele guvernamentale, dar în perioada următoare, atunci când voi putea, așa cum a fost și astăzi când colegul meu Ciprian Ciucu și-a depus candidatura, da, voi fi alături de el, pentru că nu-mi e rușine să fiu alături de un om serios care știu că dacă va fi votat primar va face ceea ce trebuie pentru capitala țării noastre și pentru bucureștenii”.