Candidatul POT la Primăria București o atacă pe Anca Alexandrescu: „Are trecut politic, eu nu am”

George Burcea și-a prezentat viziunea într-un interviu pentru Hotnews în care a lasat și un atacuri la adresa contracandidaților. Una dintre aceste ținte a fost Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, despre care George Burcea a spus că are „trecut politic”, prezentându-se pe sine drept un „om din afara sistemului”.

Candidatura lui George Burcea vine în contradicție cu mesajul recent al lui Călin Georgescu, figura cu care POT a fost puternic asociat. Georgescu a susținut că alegerile din București sunt „o farsă”, îndemnând indirect la boicot.

Confruntat de jurnalistul Hotnews cu această poziție, Burcea a răspuns: „Candidatura mea o farsă? Eu nu sunt o farsă.”

El a explicat că tocmai apropierea lui Călin Georgescu de POT a fost unul dintre motivele pentru care a acceptat să candideze cu susținerea acestui partid:

„Da, a fost un factor. Știm ce s-a întâmplat anul trecut, cum milioane de români au dorit schimbarea. Domnul Georgescu nu era parte din sistem, era din afara sistemului. Anularea voturilor, cea mai mare greșeală de după comunism”, a spus Burcea, referindu-se la anularea alegerilor prezidențiale.

În același timp, candidatul POT a evitat să intre într-un atac direct la Georgescu, insistând că a venit „să vorbească despre POT și despre ce vrea să facă pentru București”.

Anca Alexandrescu. „Are trecut politic, eu nu am”

Burcea a fost întrebat și ce anume îl diferențiază de Anca Alexandrescu, jurnalista și realizatoarea TV care candidează la Primăria Capitalei cu susținerea AUR și a altor formațiuni.

Răspunsul lui Burcea a fost tăios și personalizat: „Are trecut politic, eu nu am.”

Întrebat direct dacă o concurează pe „culoarul suveranist”, având în vedere că ambii se adresează unui electorat asemănător, candidatul POT a respins eticheta.

„Termenul suveranist nu există în DEX. Termenul suveraniști e inventat de cei care nu acceptă schimbarea. Și doamna Alexandrescu are trecut politic, eu nu am”, a precizat George Burcea.